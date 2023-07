Com molta gent, soc dels que penso que si cadascú fes net el portal de ca seva com s’havia fet tota la vida, els nostres carrers estarien molt més nets i aclarits. Ho veia fer de petit a molts barris on fins i tot, es passava el pal de fregar més enllà d’escombrar. El que no pensava és que també caldria arribar al punt de fer de jardiner per haver d’eliminar totes les males herbes que envaeixen la calçada. Si veure brigades de neteja forma part del paisatge, de jardiners ja no és tan habitual i tenim la ciutat de Maó com la tenim.

Al barri de Dalt Sant Joan em consta que des de l’Associació de Veïns s’han passat diversos avisos per demanar que s’intervingui però no hi ha manera. El més curiós és que quan apareix qualcú per fer la feina en algun tram i li comentes que hi ha una altra zona molt a prop on fa temps no passen, el més normal és que et responguin que només tenen ordres de treballar en aquells metres quadrats i que la millor solució és passar un avís. Mai acabes de saber si falten jardiners, si les feines estan mal organitzades o tal vegada hi ha unes planificacions que no es compleixen.

En qualsevol cas, en l’estratègia per combatre les onades de calor cada cop més habituals i intenses per culpa del canvi climàtic, moltes ciutats europees ja estan prenent mesures substituint el formigó per superfícies verdes, plantant més arbres i vegetació per adaptar-se a la nova situació, aconseguint en molts casos un descens mitjà de 7 graus en la temperatura de superfície i al voltant d’1 grau en la temperatura ambient. Mesures on els jardiners seran imprescindibles.