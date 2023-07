Qué fácil sería dejarse llevar y empezar a disparar insultos e improperios a raíz del batacazo del domingo. Me lo veía venir y te dije, si leíste la columna de la semana pasada, que el lunes todos estaríamos mejor. Es como la típica situación incómoda en la que te encuentras con un vecino en el ascensor y te pones a hablar del tiempo, no te apetece pero lo haces para intentar que el viaje pase lo más rápido posible. Espero que, al menos para ti, el lunes fuera algo mejor.

Es verdad que la matraca electoral ya ha acabado y que, por mucho que los pactos estén todavía por hacerse y por cerrarse, nadie le hace ascos al mes de julio y agosto, y toca disfrutar de las vacaciones, que lo de ser presidente de España es superimportante, pero a partir de septiembre u octubre, que nadie tiene prisa. Con las elecciones pasadas, puedo respirar un poco tranquilo.

De entre las cosas que me han quedado claras en estos días destacaría que hay dos tipos de fachas en España, todos, todas y todes los que votan a la izquierda y todos los que votan a la derecha. También hay dos tipos de terroristas, todos los que votan a la derecha y todos, todas y todes los que votan a la izquierda. Y, por supuesto, hay dos tipos de tontos, incultos, borregos (y todos los insultos que hayas escuchado o leído), todos los que votan a la derecha y todos, todas y todes los que votan a la izquierda.

¡Oye! Que no vale lo de meter solo a todos los votantes de un lado en el mismo saco… Ya… Tienes razón, no tengo razón, pero es que tampoco la tienes tú. Ni el idiota que se autoconvence de que hay una opción que es progresista y otra conservadora. A ver, te lo reconozco, hoy no me he propuesto que te siente bien el café, o la estrambótica bebida que tomas para desayunar y que has leído que aporta un montón de propiedades y te hace sentir más molón. Hoy comparto una versión edulcorada de lo que pienso para que el artículo se pueda publicar y te ofendas lo mínimo. Lo que has votado son intereses y son extremos. Porque gobierne quien gobierne, lo hará supeditado por los extremistas, e independientemente de las ideologías y de las siglas, todos, perdón, TODOS, son malos, muy malos y desastrosos. Porque de un tiempo a esta parte España ha perdido la estabilidad y algún tornillo. Es más importante convencerte de que lo hacen bien que de hacerlo bien y por eso a alguien, al lado que sea, le toca tragar bilis. Lo mejor, es que el lunes todo será un día mejor. Menos para los que acaban las vacaciones de julio… Aunque podría ser peor, podría empezar una nueva campaña política… La de presidente de la comunidad, por ejemplo, y tener que aguantar los mítines del vecino que te encuentras en el ascensor.

