Aquest dimarts hem celebrat la festa nacional de Suïssa per commemorar el 732 aniversari del pacte federal de l’aliança entre els tres cantons que va originar el seu naixement i a la vegada, els 175 anys de la constitució política. Com que Menorca no disposa d’oficina consular com sí passa a Mallorca, es converteix en una celebració portes endins de la seva comunitat on uns quants, aprofitem per penjar la bandera i recuperar algun plat de la seva gastronomia que ens connecti amb les arrels. Suïssa és un país que sempre ha destacat en molts aspectes i que apareix sovint al capdavant dels rànquings que es publiquen sobre qualitat de vida, innovació, formació o tants d’altres. Curiosament, però, dos dels elements que recordaven a la televisió suïssa aquests dies i que són un reflex de la seva prosperitat, tenen a veure amb la democràcia directa i el profund respecte per les llengües. El plurilingüisme és un dels aspectes essencials de la identitat nacional suïssa, amb les quatre regions lingüístiques, la germànica, la francòfona, la italiana i la romanx.

El programa especial que es feia des de Berna per televisió dimarts fosquet, estava presentat per quatre periodistes que s'expressaven en les diferents llengües. L'altre element de solidesa és la democràcia directa, on la veu de la comunitat compta i té mecanismes per influir en les decisions. És a través dels referèndums on es plantegen qüestions que no són menors i que comprometen els seus ciutadans a estar connectats al futur del seu país més enllà del dia que van votar els seus governants. Dins el context polític actual on veiem que el règim del 78 ja no dona més de si, valdria la pena aspirar a voler ser tots una mica més suïssos.