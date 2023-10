7-X-23 sábado

Vuelve Woody Allen a sus 88 años (los cumple en noviembre) para plantarle cara a la decrepitud con una nueva entrega de su prodigiosa filmografía, basada en un talento personal e intransferible y en un inmarchitable sentido del humor. En «Golpe de suerte» Allen no nos sirve una obra maestra, pero sí una película inteligente, tranquila, con el azar como protagonista y con un final que desborda ingenio cinematográfico... Mil gracias a José Luis Portella y a Ocimax por programarla con tanta presteza.

8-X-23 domingo

Manifestación en Barcelona en contra de la amnistía a los políticos catalanes involucrados en el malhadado procés. Un amigo catalán me dice que si estuviera en Barcelona acudiría y yo le digo que no. Cárcel versus diálogo, este es el dilema; mano dura o política. Discutimos un poco pero aquí paz y después gloria. Solamente he participado en una manifestación en mi vida, la de repulsa del 23-F de 1981, y alguna que otra en tiempos universitarios, aunque camuflado con gabardina tipo colombo por el pánico que me suscitaba enfrentarme al franquismo a pecho descubierto. Las cosas como fueron: un par de visitas a la comisaría, de las que recuerdo el flexo estratégicamente enfocado a mis ojos, y santas pascuas. No me tocaron, solo querían informarse de algunas malas compañías…

9-X-23 lunes

Atroz la enésima guerra desencadenada en Oriente Próximo por la incalificable incursión terrorista de Hamás en territorio israelí, matando y secuestrando a centenares de civiles -niños y ancianos incluidos- en la franja de Gaza, y no menos sanguinaria la respuesta israelí, marca de la casa, especialmente cuando se encuentra bajo gobierno ultraderechista como es el caso de Benjamín Netanyahu. Y no solo atroz por el coste humano y humanitario sino porque nunca Israel había sido atacado y humillado en su propio territorio, lo que confiere a esta nueva guerra una inevitable evocación de aquel trágico 11 S norteamericano que cambió el mundo (para mal). En la legítima defensa no cabe la sed de venganza.

10-X-23 martes

«Flecha rota» en Trece Tv, un regalazo para los amantes del western clásico. Más de cincuenta años sin revisitarla. Conecto con amigos de la infancia para comentar la película, vía wasap, mientras James Stewart como vaquero bueno y Jeff Chandler como Cochise, el jefe indio, articulan un proceso de paz para que los indios puedan autodeterminarse en su territorio y convivir con los blancos. Incluso se oficia una boda interracial entre una soberbia Debra Paget y el siempre dulzón James Stewart. Nos ponemos las botas con los paralelismos, toda una alegoría del presente…

12-X-23 jueves

Día de la Hispanidad. Mejor denominación que la antigua de «Día de la raza» o que el actual «Día de Txapote», según brama cierta derecha por los aledaños de la zona de los fastos militares. Mientras tanto, sigue el ajetreado discurrir de la non nata ley de amnistía o como diablos se acabe llamando. Esta noche he tenido un sueño, como Martin Luther King. Estaba en el Congreso de los Diputados, invitado por la presidenta Francina, para asistir a la aprobación definitiva del nuevo estatuto catalán en el que se admitía sin ambages que Catalunya es una nación, se adoptaba un tope fiscal, similar al vasco, se blindaba el aspecto cultural (lengua, mayormente) y se aprobaba en referéndum en Catalunya, todo ello sin dejar de ser libres e iguales, ¿la cuadratura del círculo?...

Me he despertado con la almohada llena de baba, y me he dado de bruces con la más que posible realidad: Sánchez presidente en precario, aupado por una amalgama de grupúsculos, practicando el funambulismo sin red ante una oposición desaforada y los podemitas en pie de guerra por el tema palestino... ¡Qué cruz!

17-X-23 miércoles

Entre el estruendo de la maquinaria militar parece escucharse algún lejano violín: tregua, corredor humanitario, diplomacia, vana palabrería ante la horrísona realidad del hospital de Gaza bombardeado, y una nueva ocasión para una polarización que no cesa entre proisraelíes, víctimas de la agresión terrorista de Hamás (cierto) y propalestinos a su vez víctimas de genocidio (cierto también). ¡Ah! Y por si fuera poco lío, Feijóo nos anuncia la inminente balcanización de España. Me pido para el fosquet «El hombre que mató a Liberty Valance», a ver si Lee Marvin me lo arregla con una ración de látigo...