3-XI-23

Día grande para los ateneístas: se inaugura el nuevo curso académico. Aluvión de recuerdos tras tantos años participando en las actividades culturales de una entidad tan admirable como sorprendente, que hoy ostenta su récord de afiliación, prácticamente mil socios, y está dirigido con talento y eficacia por una mujer, la primera en la historia de la centenaria entidad.

Si de algo estoy especialmente orgulloso como ciudadano mahonés es precisamente del Ateneo, donde he podido atesorar vivencias maravillosas en el ámbito cultural, y no me refiero solo a los ilustres visitantes que hemos podido conocer en la distancia corta, sino al ramillete de entusiastas directivos que a lo largo de las décadas lo dieron todo por la entidad… La ciudad de Mahón en sí misma es una oda a la pujanza de su sociedad civil.

8-XI-23 miércoles

«¡Un caballo, mi reino por un caballo!», la famosa frase atribuida al rey inglés Ricardo III cuando se vio acorralado en la batalla de Bosworth, me viene a la memoria cuando contemplo el actual frenesí político, la pobreza argumental de los discursos, la extrema polarización, la conversión del adversario político en enemigo…

¿Y qué caballo podría socorrernos a los ciudadanos que no estamos por la refriega continua? Pues solamente el de la templanza, capaz de galopar en otros parajes donde sea más fácil hacer amigos, sin los cuales es casi imposible acceder al poder (que se lo pregunten a Feijóo). ¡Mi reino por unos partidos de centroderecha y centroizquierda capaces de entenderse!

9-XI-23 jueves

En lugar del soñado corcel, se nos cae encima un nuevo apocalipsis, el de la entente entre el PSOE y Junts per Catalunya, o lo que es lo mismo, la encarnación del eje del mal. Se entiende el desencanto de amplias capas de la ciudadanía por la resolución del proceso de la investidura, pero la democracia tiene sus servidumbres, y entre ellas, está la de aprender a gestionar la frustración sin romper la vajilla.

10-XI-23 viernes

Magnífica exposición en Sant Antoni de las fotografías subacuáticas del catedrático menorquín Manuel Elices, científico de prestigio internacional y gran aficionado al mundo submarino, que nos obsequia con una explosión de formas y colores de nuestro rico litoral. No se la pierdan.

12-XI-23 domingo

Siguen las manifestaciones contrarias al pacto de investidura. Ya he dejado escrito por aquí que es una jugada política sumamente arriesgada por parte del presidente en funciones, el multi insultado Pedro Sánchez, personaje tan voluble como hábil en sus planteamientos políticos, que suele acabar sus aventuras políticas como los gatos en sus caídas, siempre de pie.

Mientras veo y escucho las soflamas de los diferentes líderes pienso en cómo poder creerles cuando se ponen estupendos. Por ejemplo, el propio presidente al proclamar que se trata de una medida «por el interés de España» o por la «convivencia» cuando cualquier lego en política sabe que lo hace por permanecer en el poder, lo cual no deja de ser legítimo, aunque de dudosa ética política.

En el otro lado del tablero, cómo creer a la señora Ayuso presidenta de ese Madrid, que según ella es la encarnación de España, cuando nos pone sobre aviso del ineluctable camino de la nación española hacia una dictadura? ¿Cómo no asustarse cuando te repite que «hay que devolver golpe por golpe»?... ¿De verdad cree la señora Ayuso que España se encamina hacia una dictadura cuando ella misma no para de hablar e insultar por los codos a los gobernantes sin que nadie la moleste? ¡Qué jóvenes son algunos dirigentes!

14-XI-23 martes

Alea jacta est que dijera Julio César al pasar el Rubicón. Se desveló el secreto mejor guardado y ya sabemos lo que dice y no dice la ley de amnistía. Ahora deberían ser días de estudio y reflexión lo que implica serenidad, cautela y respeto por las posiciones del adversario político, pero mucho me temo que esto no va a ocurrir. Y es que cuando se suelta al toro entre una masa vociferante, las cornadas están aseguradas.