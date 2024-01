Vamos al lío, que apuramos el 2023 y el 2024 viene con prisas. Hazme un favor. Seguramente en las próximas horas volverás a reunirte con la familia, o con los amigos o con un grupo que apenas conoces lo suficiente como para compartir un rato de comida y borrachera. Te propongo un juego, exprime al máximo cada segundo de ese rato. Deja a un lado el teléfono móvil, céntrate en el tema de conversación, sumérgete, opina y debate -y por lo que más quieras, no hables de política-. Intenta que ese momento sea de los más intensos del 2023, mientras se diluye y mágicamente se transforma en el 2024 con alguna uva que se atraviesa, un brindis de más y alguna lágrima de menos.

Puede que este sea el típico momento de hacer una especie de carta a los Reyes pidiendo lo que queremos encontrarnos durante las 365 oportunidades que se nos aparecen a partir del lunes. Entre tú y yo, no hay magia, no hay mística y el lunes podría ser, tranquilamente, el día 366 del 2023. Lo que cambia eres tú. Lo que te pase en el nuevo año que entra depende mayormente de ti y de tus actos. Lo siento, yo también creo que hay algo místico en Nochevieja que lo altera todo, que le pega una especie de revolcón a tu vida para que al día siguiente se abra delante de ti un abanico gigante de oportunidades. Es bonito pensarlo, pero no.

Si no te has aburrido y sigues leyendo, ahora viene lo importante, el contenido Premium, el de pago, que se ha puesto últimamente tanto de moda. Me gustaría que el 31 en algún momento levantases tu bebida y brindases, con la copa, con los ojos y con el corazón. Que celebres la vida y el privilegio que supone estar rodeado de la gente que de verdad importa. Me encantaría que apreciases la auténtica importancia de los momentos que suman. ¿Sabes? No te puedo decir ni qué va a pasar en el 2024, ni hacia dónde irá tu destino, pero sí que te aseguro sin ningún temor, que nuestras vidas van a cambiar independientemente de que queramos o no. Por eso, exprime el aquí y el ahora.

No quiero que suene a verborrea ultrapositivista, es un consejo de alguien que lleva ya muchos años disfrutando de la Nochevieja y de todas las noches del año sin poder brindar con todas las compañías que querría. Y si ese brindis quieres hacerlo día 1 o día 2, o cualquier día, hazlo, de verdad que no importa la fecha que marca el calendario.

Y ojalá encuentres en el 2024 todo aquello que no has sabido buscar en el 2023. Y que tengas salud y seas feliz por encima de todas las posibilidades.