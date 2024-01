¿Cómo van esos propósitos de año nuevo? Ya… entiendo, como los míos. Llevamos 13 días de 2024 y creo que ya los he roto por encima de mis posibilidades mucho más de lo que estaba convencido de que iba a hacer. Pero bueno, me consuela que no soy el único. Me conformo si consigo, en este nuevo año, hacer un poco mejor todo lo que hice en 2023. No tengo grandes aspiraciones ni pretensiones más allá de lo que te comento, mejorar un poco.

Creo que tendría que ser algo general, lo de bajar las aspiraciones. Pienso que si controlásemos el ego lograríamos cosas más cercanas, más factibles y menos complicadas de lograr, que nos estimularían a seguir trabajando para conseguir algo más. Ir más allá, en lugar de que la realidad nos dé un toque por los morros que duele más en el orgullo que en los propios labios. Lo sé, esto va en contra del millón de mensajes optimistas que te aseguran que eres invencible, que nada te puede parar y que puedes conseguir lo que tú quieras. Y lo eres, ¡ojo! aunque quizás no en un plazo temporal tan corto como te piensas. Pero quizás antes de ser completamente invencible tienes que tener un brazo o un pie. O ser capaz de subir una escalera sin que te merodee un jamacuco. Tengo la sensación de que el mundo es muy complicado de por sí, pero nosotros nos lo complicamos todavía muchísimo más en lugar de intentar seguir un camino más recto, más fácil. Es verdad que las dificultades nos hacen más duros, más expertos, más sabios… Pero los caminos fáciles que avanzan nos permiten avanzar y aprender de una forma más fácil, aunque puede que más lenta. Yo me he propuesto en este 2024 comer menos y hacer más deporte. Soy un glotón y un tragón y muchas veces intento calmar mis nervios devorando lo que me pasa por delante. Afortunadamente no fumo y canalizo mi falta de seguridad en algunos momentos comiendo sin necesidad de hacerlo y buscando el placer que me produce, por ejemplo, comerme una caja de donuts entera. Y sé que no puedo combatir esta situación de golpe con una decisión drástica en lugar de otra más progresiva.

No soy nadie para decirte qué tienes que hacer ni cómo, aunque me encantaría que lograras todo lo que te has propuesto para el 2024. A tu ritmo, sin obsesionarte con el objetivo final sino disfrutando del camino. dgelabertpetrus@gmail.com