Com no podia ser d’altra manera, la intel·ligència artificial ha estat la gran protagonista del Mobile World Congress de Barcelona que tanca les seves portes demà divendres. La tecnologia es el gran mannà del segle XXI i cada dia que passa aquest regnat envaeix més els espais de la nostra vida. Viure’n al marge ja resulta gairebé impossible i només ens queden algunes petites batalles com la de les pantalles, amb l’objectiu d’intentar minimitzar la seva exposició al nostre entorn familiar més proper en la mesura que cadascú pugui. No es fàcil donar exemple si els adults som els primers que ho hem incorporat als nostres hàbits de vida.

Dimarts sentia una entrevista a la ràdio amb uns emprenedors que han dissenyat una aplicació que ajuda a limitar l’ús del nostre telèfon mòbil per tal que sigui essencialment una eina útil, i no un aparell de distracció que ens roba el temps. Tot plegat resultava curiós, com si la cosa ens hagués fugit de les mans com a societat i ara volguéssim escapar-nos com sigui. Segurament Menorca es un territori idoni per pensar-hi i generar una reflexió serena en veu alta al voltant d’aquestes corrents que ens arrosseguen irremeiablement a tots cap a la mateixa direcció, especialment perquè encara hi ha zones de la nostra illa on la cobertura falla.

L’escriptor i articulista Sergi Pàmies, citava fa uns dies en un article a «La Vanguardia» una d’aquestes frases lapidàries del pensament d’Albert Camus que encara segueixen ben vigents: «El reflex ha substituït la reflexió, on es pensa a cop d’eslògan, com el gos d’en Pavlov, i on la maldat intenta massa sovint, fer-se passar per interessant»