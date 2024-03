Qui va ser un bon director d’aquest diari, Bosco Marquès, deia que no hi ha res nou, tot torna, com un caragolí. És com comparar una notícia amb l’energia, que no es crea ni es destrueix, només es transforma. Una altra forma descriptiva de la idea és «donar voltes a sa mata». I a Menorca mos hi dedicam amb passió. Provin de fer una llista de temes als quals estem donant voltes i pensin quants d’anys fa que passa. Impressiona.

El transport aeri és una d’aquestes «mates». S’han donat moltes notícies importants; el 75 per cent de descompte de resident, l’OSP amb Madrid, però així i tot la percepció és que el problema no es resol. En aquest cas, «sempre guanya la banca», és a dir, sempre guanyen les companyies aèries, que en la negociació amb els polítics i les administracions sempre en saben molt més. Si del 75 per cent de descompte no hi hagués una part que va a parar a les butxaques de les companyies, els menorquins ja tindríem el problema gairebé resolt. I amb l’OSP amb Madrid passa una cosa semblant. Els avions van gairebé plens, per damunt del 80 per cent d’ocupació, és complicat trobar bitllets per quan un vol viatjar. No creuen que no li va gens malament a Iberia si a més cobra la subvenció de l’Estat. Ara s’avança amb l’OSP amb Barcelona. Quina por.

Donam voltes a la mata també amb la carretera general, però ja n’hem escrit molt d’aquest tema.

I un tercer exemple és el mercat alemany. Les pàgines estan plenes de tòpics: els turistes alemanys són ideals per a Menorca, perquè els hi podem oferir el que més els hi agrada: natura, paisatge, cultura i gastronomia. Fins i tot tenim una excel·lent cervesa menorquina amb nom britànic, això sí. Però gairebé no saben que Menorca existeix. Fins i tot, aquesta temporada perdem dos vols. Qui controla bona part del mercat alemany? TUI. I què demana aquest touroperador? Bons preus.

Quan deixarem de donar voltes a tantes mates?