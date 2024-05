¿Cómo están queridos lectores? Espero que más sanos que una manzana y con una salud de hierro, porque según dicen los médicos de las Islas este verano se viene un nuevo colapso en la sanidad pública, la enésima. Vamos a batir, una vez más récord de turistas, y vamos a batir, una vez más, récord de personas esperando para ser atendidas en nuestros hospitales y centros médicos. Pero que nadie se preocupe, que el mercado se regula solo y la sanidad privada es barata y de calidad. Y si no recuerden como las plazas en las residencias de ancianos de Madrid las reguló el mercado sin ningún problema, su máxima responsable dejó morir a 7.291 ancianos pobres y asunto arreglado, que son ustedes unos tiquismiquis.

El mercado es dios todopoderoso, y el que no lo vea así es un peligroso comunista al que hay que mandar a Palestina para que las bombas sionistas de la libertad acaben con ellos, como están acabando con todos esos peligrosos niños que ponen nuestros valores en peligro. Pero cuidado tengan, que si por mero acto descriptivo - miren la definición de la RAE- se les ocurre llamar psicópatas a los genocidas que matan inocentes les van a dar un toque de atención porque son palabras demasiado gruesas, exigen guante de seda en la réplica cuando a los machos fachos de pulserita con bandera se les permite absolutamente todo. Es más injusto que pagar cuatro euros por una cerveza pequeña, caliente y sin espuma, ¿me oíste, bar del aeropuerto de Menorca, que te atreves a semejante aberración?

Siguiendo con las grandes mejoras que nos ha traído diosito mercado: vean la vivienda qué bien está sin regulación. Observen la mejora del precio del aceite de oliva gracias al mercado turbo capitalista. Miren cómo las universidades son cada vez más baratas y asequibles gracias a la colaboración público-privada. No pierdan de vista como el planeta sana y mejora día a día gracias a la desregularización y falta de protección. Dense cuenta como Argentina, por poner un ejemplo a boleo, se está convirtiendo en un paraíso de bienestar y felicidad gracias a que lo gobierna un gran defensor del neoliberalismo que además tiene superpoderes y puede hablar con perros muertos. Que quede muy clarito para todos esos terroristas de izquierda, solo hay que intervenir el mercado cuando nos da la gana a nosotros, véase bancos que se van al carajo, autopistas que no nos dan pasta, corridas de toros por joder un poquito, a la iglesia mientras nos haga el caldo gordo, fuerzas de represión que peguen por nosotros, paguitas a los medios de comunicación serviles, ayuditas a los ricos para que lo sean un poco más y nos paguen bien los servicios prestados como buenos lacayos y poquito más.

Créanme, no escribo por ego, o por mera provocación, no soy tan vacilón como mi amigo, el profesor John Wilson, que hizo un viaje por La Rioja y en todos los bares se pidió una copa de vino de la Ribera del Duero solo por ver la reacción. Escribo porque cada vez son menos los espacios que dejan a los ateos del dios mercado que no nos tragamos los mensajes de sus apóstoles neoliberales que están provocando tanto sufrimiento a millones de personas.

Vamos a cerrar escuchando a las que hablan mejor que nosotros y además actúan de verdad, en este caso a la activista americana por los derechos civiles y la justicia social, Angela Davis: «No estoy aceptando las cosa que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar». Nada más que añadir señoría. Lúpulo y feliz jueves.

