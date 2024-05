L’estiu a Menorca és tota una experiència en si mateixa. Les cales i platges mostren la seva cara més natural, amb aigües paradisíaques. Les postes de sol, l’oci nocturn, festes patronals, mercats... tot allò que es nuvola amb la pròpia saturació d’espais i serveis.

L’àmbit sanitari és un dels aspectes més frustrants per als pacients. A l’hivern, he esperat 15 dies per disposar d’una cita per a la doctora de capçalera. No em sap gaire greu, perquè és una de les millors professionals de l’atenció primària, però si t’has de fer proves posteriors, la cosa empitjora.

Les setmanes van passant, i encara estic per l’ecografia, la ressonància i la visita al traumatòleg. A Menorca, la demora mitjana per tenir hora amb l’especialista és de 87 dies. Tot un estiu. Per tant, és important que es continuïn impulsant polítiques per millorar l’atenció i reduir els temps d’espera.

El Parlament Balear ha ratificat fa uns dies el decret que permet que la sanitat privada pugui atendre les urgències dels turistes que arriben a les Illes. La mesura es pren per fer front a la saturació freqüent en els serveis d’urgències durant la temporada i això ajudarà a alleujar la pressió sobre els serveis públics. L’atenció als visitants, millorarà substancialment.

Efectivament, la col·laboració entre el sector públic i privat pot ser una eina per abordar aquesta situació.

Prest, la idea de marxar de l’Illa, vestir-nos de turista i tornar, se’ns farà temptadora.