Victoria Federica se tatúa la silueta de Mallorca

Victoria Federica ha declarado públicamente su amor por Mallorca. La hija de la infanta Elena ha visitado al conocido tatuador Nacho Caja para marcar su piel con la silueta de la Isla. La joven luce desde hace unos días en el empeine del pie derecho en trazos finos el contorno de Mallorca, una forma de demostrar su cariño por las Baleares. Además, aprovechó la visita para macar su cuello con la palabra breathe, que en castellano significa «respira». Estos dos nuevos tatuajes se suman al smiley que luce en la oreja y los tres puntos que lleva en representación de su madre, su padre y su hermano.

La nieta del Rey Emérito se ha convertido en toda una influencer y es habitual asista a photocalls y protagonice las portadas de distintas revistas. A pesar de que en los últimos meses ha apostado por sus redes sociales, son pocas las declaraciones que ofrece y apenas se conocen detalles de su personalidad. El pasado miércoles trascendió que Victoria Federica estaría viviendo junto a su abuela, la reina Sofía, tras un fuerte enfrentamiento con su madre. Según la revista Lecturas, la hija de Jaime de Marichalar se habría instalado en Zarzuela ya que la infanta no aprueba que haya dejado los estudios.

En el mes de marzo la joven concedió su primera entrevista en Elle, una conversación en la que tuvo muy presente a su abuelo: «Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. [...] Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera», aseguró en la publicación.

Respecto a su vida privada, detalló que es católica y que suele ir a misa: «Soy practicante. Cada mañana, cuando me levanto, doy gracias a Dios. El Señor para mí lo es todo y en la iglesia encuentro paz y tranquilidad. Es esencial en mi vida». Además, confesó que es una amante de la cultura española: «Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y la tauromaquia. Una tarde en la plaza junto a mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido».