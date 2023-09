Tarde de emociones fuertes este pasado domingo en el Municipal de Los Pinos. Una década después el CE Alaior regresaba a la Tercera División RFEF y lo hacía por la puerta grande, sometiendo en su debut como local a uno de los top de la competición balear, el CE Manacor del histórico, Jaume Mut. El cuadro de José Ángel Moyano daba la sorpresa de la jornada y superaba a los mallorquines empujado por una parroquia y un feudo que ya se demostró que será difícil de conquistar este curso 2023-24.

Vibraciones locales

«La verdad es que fue el debut soñado este domingo ante el Manacor. Después de tantos años sin el Alaior en Tercera y siendo el primer partido en casa, había que ganarlo sí o sí». Eran estas las palabras este martes de uno de los artífices del ascenso a categoría nacional, el veterano guardameta Òscar Pons (1991), que regresaba a Tercera tras su paso por el CE Mercadal. «Personalmente muy contento, debuté hace ya unos cuantos años en esta división, te diría que hace diez creo recordar. Ahora vuelvo y con muchas ganas más aún», decía el portero, titular el domingo en el triunfo ante los de Jaume Mut.

Si bien tuvo el final deseado, el partido ante el Manacor, «estuvo muy trabajado pero por los dos lados. Sí que es verdad que en según qué momentos el Manacor dominaba pero tampoco nos inquietó mucho. Nosotros también tuvimos nuestras llegadas pero sin acierto», recordaba Pons. «¿Más difícil de lo que pareció? No sé, se ponen ellos por delante y luego en la segunda parte salimos muy intensos y logramos darle la vuelta. Luego fue un ir y venir de los dos equipos; nosotros pudimos hacer el 3-1 y ellos el 2-2 pero defensivamente estuvimos muy concentrados y supimos aguantar el resultado de 2-1».

A la hora de hablar de claves de este esperanzador estreno en casa, Òscar Pons no duda. «La actitud y el esfuerzo de todos. Supimos estar muy bien defensivamente y es en base al esfuerzo de todo el equipo», señala el meta, que pese a jugar en pretemporada con rivales de menor entidad, nunca dudó que llegaban a punto a la cita. «Jugar contra un juvenil nacional o un Regional o contra el Mercadal no es una puesta a punto floja. Debes buscar lo que estés entrenando y llevarlo a cabo y la intensidad la pone uno mismo; da igual si es un juvenil que un Tercera y en la pretemporada hay que intentar probar las ideas del ‘míster’ e ir cogiendo ritmo físicamente», destaca un Pons, para el que con este triunfo, «no hay que callar ninguna boca a nadie, solo hemos ganado tres puntos», avisa.

Como veterano de la clase y sabedor que esto acaba de empezar, manifiesta el guardameta que el camino de la permanencia, «es el esfuerzo y sacrificio de todo el equipo, hay que seguir así. Si seguimos así, van a llegar muchos resultados positivos», piensa en voz alta el menorquín, dando valor para lograr el reto a ir amarrando alegrías como locales, en Los Pinos. «Ir a ver un partido a Los Pinos, ya de por sí es una pasada; pero siendo jugador, cada día que tienes partido en casa, ves el campo lleno y se te pone la piel de gallina», abunda. «Este domingo ya lo vivimos, Los Pinos empuja mucho. Y cada vez que tengamos partido en casa se va a notar mucho con nuestra afición».

Finalmente, en lo personal, Pons se ve, «muy bien, soy bastante competitivo, así que no me conformo y trabajo todos los días para mejorar. Si no estuviera con ganas o ilusión por jugar aquí, no habría ni venido. Vine porque quería competir y mira dónde estamos, ganando una liga, el partido de ascenso directo y en Tercera otra vez. Muy contento de estar otra vez en Tercera», zanja antes de visitar este sábado al Santanyí.