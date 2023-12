Sa Cooperativa del Camp de Menorca ha dado un paso al frente para resolver, al menos temporalmente, la enésima crisis que vivía el sector desde que, hace apenas un mes, La Payesa anunció que paraba su producción y a partir de enero dejaría de recoger leche a los ocho llocs que hasta ahora la abastecían.

El preacuerdo alcanzado estas últimas horas con la mediación del Govern permite dar una salida comercial a las fincas afectadas, que aún no sabían a dónde derivar los tres millones de litros de leche anuales que producen.

Según el acuerdo, negociado a lo largo de la semana y ratificado el jueves noche, Sa Cooperativa se encargará durante medio año, hasta el 31 de junio, de recoger y comprar la leche, que llevará a las instalaciones de La Payesa en Alaior para transformarla en máquila de cuajada y servirla después a Quesería Menorquina.

Pese a la inyección económica del Govern, que no se ha explicitado, Sa Cooperativa pagará a los productores por debajo del precio que recibían de La Payesa, a 48 céntimos el litro. Sa Cooperativa no ha detallado el precio a los productores, pero sí ha aclarado que quienes no sean socios sufrirán un recorte mayor. El presidente Bartomeu Pons considera «justificada» la rebaja, «pues seguirá siendo viable para las explotaciones». El objetivo, dice, era «salvar a estos productores, pero sin que la operación le cueste un solo céntimo a nuestros socios».

El acuerdo contempla una segunda fase en la que se puedan poner en marcha soluciones estructurales que regulen y «den estabilidad» al sector. Estas medidas serán resultado del estudio de viabilidad que se quiere iniciar de inmediato para que, junto con Coinga, la otra gran cooperativa de Menorca, se absorba buena parte de la producción y comercialización y se deje así de estar sujeto a los vaivenes del mercado y de las empresas transformadoras. «Los miembros de las cooperativas somos productores y, por tanto, podemos liderar y cambiar las dinámicas».

La propuesta fue llevada el martes al consejo rector de Sa Cooperativa, que desautorizó la negociación. Al día siguiente, el miércoles, el conseller de Agricultura, Joan Simonet, se desplazó desde Mallorca para mediar en la resolución y convenció a Sa Cooperativa para asumir temporalmente la compra de la leche a cambio del apoyo institucional a sus planes de expansión.

El jueves por la noche, ya con la oferta del conseller Simonet sobre la mesa, el consejo rector dio luz verde al acuerdo, que se cerró horas más tarde en presencia del gerente de La Payesa, Pere Pons Petrus. La noticia fue confirmada al mediodía de este viernes y comunicada a los payeses a primera hora de la tarde. A partir del miércoles día 3 le venderán la leche a Sa Cooperativa, pero no sabrán hasta entonces a qué precio.