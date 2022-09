L’any 1988, dos activistes del buc «Sirius» de Greenpeace van idear durant la seva estada al port de Maó un projecte totalment innovador per aquells temps: restaurar un vaixell antic per dedicar-se a la preservació del medi marí.

Un any després, Ricardo Sagarminaga, fundador de l’Associació Cultural Alnitak, va decidir emprendre rumb fins a Noruega, on va fer-se amb un pesquer històric que va renovar per complet amb el propòsit d’adequar-lo a la missió.

El veler «Toftevaag» al port de Maó. Gemma Andreu

Construïda el 1910, aquesta embarcació de 17,5 metres d’eslora, 4 de mànega i 2,70 de calat torna aquests dies al que podríem dir que són els seus orígens, el port de Maó. El «Toftevaag», nom que rep el veler, es troba al fons d’un dels pantalans del Moll de Llevant, entre iots i altres embarcacions recreatives.

Justament, el capità Alfredo Humanes feia feina a aquest sector fins que Sagarminaga el va convèncer de canviar de vida: «Conec a Ric (Ricardo) des de fa molt de temps. En un moment determinat me va comentar que seria interessant fer-me càrrec del vaixell. I ja duc quatre anys», explica.

Alexander, amb un dels artefactes emprats a la pesca fantasma. Gemma Andreu

També va embarcar-se en aquesta aventura l’estiu del 2018 Alexander Sánchez, el biòleg de l’expedició. En el seu cas, l’equip «ja estava complet», però Ricardo volia que pujés a bord per «veure com era l’experiència».

«Vam començar a idear projectes junts i me vaig posar a estudiar els cap d’olla grisos, una espècie de dofí», indica Alexander, qui primer volia provar si era «capaç» d’assumir el repte. «Encara que fer feina amb animals sigui el somni de molta gent, no és gens fàcil. Necessites posar molt de la teva part», explica el biòleg.

Estudi de la fauna marina

El pròxim dissabte 3, vuit voluntaris s’uniran a Alexander Sánchez i Alfredo Humanes en una expedició d’onze dies que sortirà des de Fornells i posarà el seu punt final al port de Sóller. El «Toftevaag» d’Alnitak navegarà per la zona sud, est i nord de l’illa durant aquestes jornades, ja que són les zones d’estudi «més interessants» pels biòlegs.

Aquests voluntaris viuran a bord una experiència única en la qual estaran totalment implicats. «Seran uns tripulants més i faran feina dins del vaixell. No és un tour en el qual els oferim tot tipus de privilegis, sinó que viuran en les seves carns com és sortir a la mar i de quina forma es du a terme una tasca d’investigació», detalla Alexander Sánchez.

I és que el capità Humanes destaca que des de la fundació d’Alnitak el 1989, «més de 4.000 persones de 122 nacionalitats» s’han embarcat en el «Toftevaag». «És un intercanvi d’energies total», resumeix.

Tal com narra Alexander, una part de la ciència és «descobriment», però una altra també és «monitoratge», ja que «d’un any a un altre poden canviar moltes coses». És per aquest motiu que l’any que ve el «Toftevaag» tornarà a Menorca.