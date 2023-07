«Para empezar presione cualquier tecla». ¿Dónde está la tecla «cualquier»?

Matt Groening

- ¡Buenos días, señorita! Mi nombre es Jorge Hernández Gómez, de recursos humanos, y soy el encargado de evaluar su idoneidad para el puesto de trabajo que ofrece nuestra empresa. Solo tardaré unos minutos en entrevistarla. Pero, ante todo, ha de saber que lo que más valoro en una aspirante es su sinceridad… Estoy especialmente preparado para detectar la mentira cuando ésta se produce… Comencemos, pues, con algunas sencillas preguntas de cultura general… ¡Dígame! ¿«Hernández» se escribe con «h»?

- Sí señor…

- ¡Lástima! No ha tenido un buen comienzo…

- Sí, estoy segura… Con «h» intercalada…

- ¡Espléndido, señorita! Lleva efectivamente «h», pero no intercalada… ¡Se ha equivocado usted! ¡Magnífico!

- ¿Magnífico?

- ¡Magnífico, créame! ¡Sigamos! Dígame tres palabras que comiencen por «k»…

- Keso, Kasa y Kamión…

- ¡Enhorabuena! Creo que hemos dado con la persona que buscábamos… Aunque ni queso, ni casa, ni camión se escriben con «k»…

- ¡Uf!

- Recuerde ahora lo de la sinceridad… ¿Tiene usted paciencia?

- No, sr. Erhnandes… Berá… Soi un poko nerbiosa…

- ¿Trabajadora?

- ¡Si no keda más remedio!

- ¿Fuma en el trabajo?

- Algún que otro pitillo…

- ¿Le gusta cotillear y criticar con/a sus compañeros/as de curro?

- Muchísimo. Especialmente los lunes. Así me olvido de la resaca… Cuando la tengo estoy de muy mala leche y mandaría a la puñeta a todo hijo de vecino… ¡Ay, perdón! Por cierto, señor Ehrnhandez, ¿«curro» va con «k»?

- No, señorita... ¡Estoy conmovido! Creo que el puesto va a ser suyo... Así que frecuentemente está usted de mala uva... ¿Le agrada insultar? ¿Suele hacerlo?

- Frecuentemente...

- ¿Tiene paciencia?

- En absoluto…

- De lo que me ha dicho deduzco que bebe…

- Sí, diariamente…

- ¿Tiene algún «master»?

- No tengo ningún «master», no me gustan los perros…

- Recapitulemos, señorita: usted no tiene cultura, ni pajolera idea de ortografía… No tiene paciencia. No le gusta trabajar. Fuma en el trabajo. Bebe en el trabajo. Cotillea en el trabajo. Tiene un mal carácter. Le encanta criticar y no tiene paciencia… Es, en definitiva, una completa inútil… ¿Me equivoco?

- ¡ohmbre, sr. ErnándHeez, dicho así!

- ¡Sublime! ¿Señorita…?

- Aiman Zana…

- No perdamos más tiempo: el trabajo es suyo…

- ¿No será una cámara oculta?

- No, señorita Aiman Zana, usted es totalmente adecuada para el puesto…

- ¿De qué ba etó? ¿Kual é el pueto?

- De telefonista o tele-operadora. Usted hará de cortafuegos. Estará en la centralita de «quejas y reclamaciones» de nuestra empresa. Cuando un cliente nos llame para quejarse, usted actúe con naturalidad: hágale pronunciar su nombre y apellidos, déjelo en espera mientras efectúa un «sálvame» con su compañera de cabina, no intente solucionar nada (¡tampoco lo conseguiría!), vuelva a hacerle iterar los datos personales al consumidor quejica, déjelo por enésima vez en espera mientras usted se echa un pitillo y una birra y, cuando considere que lo que reclama está ya al borde de la locura, hágase la ofendida, insúltelo, deje aflorar su mala leche y después cuelgue, dejando al desdichado con un palmo de narices… ¡Ideal! ¡Usted será, doña Aiman Zana, la operadora/telefonista/cortafuegos (con «c») perfecta!

- Por sierto, señó Ehehehernhandhez… ¿Qué es un «cortafuegos»? ¿Se produssen inssendios en sus oficinas?

- Un «cortafuegos» es usted y ese es su trabajo. Cosa distinta hubiera sido si la plaza vacante fuera para la sección de «ofertas y promociones». En ese caso usted no habría obtenido la vacante ni de coña…

- Pué bale, seños Erhhhnandehez… ¿Kuando empiesso?

- El lunes, cuando esté con resaca y con mala leche…

- Pué bale señor Ehhrnandessss… Mú agradessida… E usté un verdadero santo…

P.S.- Dedicado a todos/as los/las operadores/as que frecuentemente os desatienden al formular inútil y telefónicamente alguna reclamación, exonerándolos/as de su culpa, pues es mayor la de quienes, pagándoles sueldos irrisorios, les ordenan lo que tienen que hacer o, por mejor decir, lo que han de dejar de hacer…